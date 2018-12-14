РИАМО - 14 дек. Прямая аудиотрансляция поздравления президента РФ Владимира Путина прозвучит в столичном метро и на Московском центральном кольце (МЦК) в новогоднюю ночь, сообщила журналистам в пятницу замначальника метро по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

«В новогодние праздники мы планируем транслировать поздравления на эскалаторах, также традиционно в полночь будет звучать поздравление президента с Новым годом», - сказала Темникова.

Столичное метро и МЦК к новогодним праздникам украсят 20 елок, также порядка 15 новогодних поездов будут курсировать по всем линиям московской подземки.

В ночь с 31 декабря на 1 января метро и МЦК будут работать круглосуточно, а в рождественскую ночь - до 2 часов.

В прошлом году 510 тысяч пассажиров выбрали городской транспорт в новогоднюю ночь в Москве. Горожане и гости города воспользовались метро, МЦК, а также автобусами, трамваями и троллейбусами. Большая часть пассажиров выбрали метро и МЦК – около 430 тысяч человек – на 12% больше по сравнению с прошлым годом. 35 тысяч человек из них встретили Новый год в вагонах и на станциях.