РИАМО - 14 дек. На юго-востоке столицы трое неизвестных в масках напали на мужчину, который находился в своем автомобиле BMW, злоумышленники топором разбили стекла машины, выстрелили во владельца автомобиля, после чего похитили сумку с 13 миллионами рублей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Пострадавший – безработный мужчина 1990 года рождения. С его слов, нападение произошло по адресу: Москва, улица Ставропольская, возле дома 28. Установлено, что злоумышленники были в автомобиле Mercedes черного цвета, который они позже бросили.

«Трое неизвестных <…> перегородили движение принадлежащему пострадавшему автомобилю, из машины Mercedes вышли двое неизвестных, один из которых топором разбил заднее пассажирское и водительское стекла в машине пострадавшего, другой неизвестный из неустановленного травматического оружия произвел три выстрела в гражданина», – сказал собеседник агентства.

После этого злоумышленники похитили сумку потерпевшего, в которой находилось 13 миллионов рублей.

Пострадавший с гематомами живота и левой кисти получил необходимую медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой».