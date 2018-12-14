РИАМО – 14 дек. Минздрав РФ разработал законопроект об увеличении минимального возраста продажи алкоголя в России до 21 года с января 2020 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Согласно законопроекту, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, россияне, не достигшие возраста 21 года, не смогут покупать алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта более 16,5%», – отмечается в материале.

Запрет может вступить в силу с января 2020 года. Предполагается, что он избавит юных россиян от негативного влияния употребления алкогольной продукции.

Ранее СМИ сообщали, что почти 60% россиян, опрошенных ВЦИОМом, выступают за ужесточение правил продажи спиртного молодым людям.