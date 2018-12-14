РИАМО - 14 дек. Выходные в столице будут морозными, 16 декабря ожидаются повышение атмосферного давления, прояснения, температура днем будет в районе минус 17-15 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москве в субботу облачно, без существенных осадков, температура минус 6-8 градусов; в ночь на воскресенье на фоне повышения атмосферного давления и малооблачной погоды похолодает до минус 17-19 градусов», — говорится в сообщении.

Днем 16 декабря будет минус 17-15 градусов.

Ранее синоптики сообщали, что морозная погода задержится в Московском регионе на следующей неделе.