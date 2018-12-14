РИАМО – 14 дек. Общероссийский народный фронт (ОНФ) внес в Госдуму законопроект о введении административной ответственности для авиакомпаний за овербукинг, суммы штрафов будут достигать 200 тысяч рублей, сообщает Газета.ru.

Речь идет о случаях, когда перевозчик намеренно продает больше билетов, чем мест в самолете. В таких случаях расчет идет на то, что кто-то из пассажиров не придет.

«Авторы законопроекта предлагают установить штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении авиакомпания должна будет выплатить 200 тысяч рублей», – отмечается в материале.

Также предлагается привлекать к ответственности должностных лиц авиакомпаний. Для них штраф за первое нарушение составит от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, за повторное – до 30 тысяч рублей.