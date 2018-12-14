РИАМО - 14 дек. В Московском метрополитене заработал сервис по бесплатной доставке новогодних открыток родным и близким, а также писем Деду Морозу в Великий Устюг, проект реализуется совместно с «Почтой России», передает в пятницу корреспондент РИАМО.

«Мы решили помочь нашим пассажирам порадовать семью и друзей и установили по два почтовых ящика на всех стойках «Живое общение». В один из них можно отправить открытки родным и близким, в другой – письма Деду Морозу. Такая праздничная почта работала в метро в прошлом году, мы получили много благодарностей от наших пассажиров и решили снова запустить этот сервис», – сказала журналистам заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Праздничная почта работает с пятницы на 18 станциях метро и Московского центрального кольца (МЦК). Чтобы порадовать близкого человека, необходимо обратиться на стойку «Живое общение», получить открытку с новогодним дизайном, указать на ней адрес и индекс получателя, а затем положить открытку в специальный почтовый ящик возле стойки.

Открытки можно отправить с 08:00 до 20:00, акция продлится до 28 декабря включительно. Ящики новогодней почты установлены на станциях «Площадь революции», «Арбатская», «Киевская» Арбатско-Покровской линии; «Александровский сад» Филевской линии; «Комсомольская», «Курская», «Белорусская», «Парк культуры» Кольцевой линии; «Павелецкая» Замоскворецкой линии; «Китай-город» Калужско-Рижской линии; «Пушкинская» и «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии; «Сретенский бульвар» Люблинско-Дмитровской линии, а также на станциях МЦК «Лужники», «Площадь Гагарина», «Деловой центр», «Кутузовская» и «Шелепиха».

Ранее Московский метрополитен совместно с «Почтой России» запускал сервис по отправке поздравительных открыток ко Дню Святого Валентина. Поздравление можно было отправить с 13 станций метро и пяти станций МЦК.

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