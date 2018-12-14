РИАМО - 14 дек. Продажи билетов через интернет на Октябрьской железной дороге за 11 месяцев выросли на 16,5%, говорится в сообщении пресс-службы ОЖД.

«За 11 месяцев 2018 года пассажиры, отправляющиеся со станций Октябрьской железной дороги, оформили через интернет порядка 13,2 миллионов билетов на поезда дальнего следования, что на 16,5% превышает показатели аналогичного периода 2017 года», – говорится в сообщении.

Услугой электронной регистрации в январе-ноябре воспользовались порядка 10,8 миллионов пассажиров (+20,6%), добавляется в сообщении.

В ноябре 2018 года через интернет было оформлено более 1,16 миллиона билетов (+1% к ноябрю 2017 года). Электронной регистрацией воспользовались порядка 884 тысяч пассажиров (+13%).

Через терминалы самообслуживания за 11 месяцев 2018 года оформлено более 968 тысяч билетов на поезда дальнего следования (распечатано порядка 767 тысяч, приобретено – более 201 тысячи).