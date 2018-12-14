РИАМО - 14 дек. В УФАС по Подмосковью за 11 месяцев 2018 года поступило более 3 тысяч жалоб по закупкам, это почти на 200 жалоб меньше по сравнению с 2017 годом, сообщил в пятницу в ходе брифинга в РИАМО заместитель руководителя Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы России Сергей Муравьев.

«У нас уменьшаются жалобы по закупкам. В 2017 году за 11 месяцев мы получили 3244 жалобы. В 2018 году за 11 месяцев — 3046 жалоб», - сказал Муравьев.

Он отметил, что в 2017 году около 65% жалоб по закупкам были обоснованы, а в этом году — 49,9% жалоб.

«Мы хотели бы связывать изменение в динамике с тем, что мы достаточно серьезную работу провели вместе с комитетом по конкурентной политике. Еще в 2017 году мы подготовили некую методическую закрепленную форму, то есть, когда муниципальный государственный заказчик формирует свою потребность, он ее описывает, потом лицо, которое участвует в торгах, должно описать, что они предлагают, вот это все крутится вокруг этой формы», - добавил Муравьев.