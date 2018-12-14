РИАМО - 14 дек. Многофункциональный центр «Мои документы» в городском округе Орехово-Зуево продолжает наращивать объем оказываемых населению услуг, в настоящее время для удобства жителей задействованы 27 окон, а с начала текущего года общая цифра государственных и муниципальных услуг приблизилась к отметке в 500 тысяч, сообщила директор центра Елена Журина.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, в пятницу глава городского округа Орехово-Зуево Геннадий Панин посетил МФЦ с рабочим визитом.

«На сегодняшний день для удобства жителей в МФЦ задействованы 27 окон. Всего же с начала года специалисты центра оказали обратившимся 480 878 услуг. Кроме того, с сентября на базе центра начали оказывать услуги «под ключ» для тех, кто ориентирован на малый и средний бизнес: выдача субсидий, получение в аренду помещений и так далее. Начиная с декабря, каждую среду в стенах МФЦ ведет прием представитель регионального оператора ООО «Хартия», отвечающего за вывоз и размещение твердых коммунальных отходов (ТКО)», – сказала Журина.

Она добавила, что наибольшее число обращений касалось управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, министерства внутренних дел РФ, министерства связи и массовых коммуникаций РФ (в части регистрации граждан в ЕСИА), пенсионного фонда РФ, акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», министерства социального развития, министерства транспорта, министерства здравоохранения Московской области и других.

Панин высоко оценил работу МФЦ, отметив, что с того момента, как открылся офис центра в Орехово-Зуеве, изменилось многое, в том числе значительно выросло количество оказываемых услуг.

«Я достаточно долго не посещал МФЦ в формате рабочей поездки, но знаю, как все начиналось. За этот период многое изменилось. Сейчас в центре оказывается для граждан порядка 380 услуг, работает 27 окон. Действуют подразделения в удаленных, сельских территориях городского округа. Для меня главным мерилом работы службы являются отзывы граждан, а они – положительные. Вижу, что здесь кипит жизнь. Вопросы решаются в установленные сроки. Спасибо всем сотрудникам за безупречную работу», – сказал Панин.