РИАМО - 14 дек. Двадцать елок украсят столичное метро и МЦК к новогодним праздникам, также порядка 15 новогодних поездов будут курсировать по всем линиям московской подземки, сообщила журналистам в пятницу заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

«Мы активно готовимся к наступающему Новому году, праздничная программа не обходится без сюрпризов для наших пассажиров, она включает в себя не только украшение Московского центрального кольца и Московского метрополитена, это и входные группы, и кассовые зоны, и стойки «Живое общение», и персонал первой линии наденет специальные украшения к своей одежде. Мы установим более 20 елок на станциях МЦК и метро, которые украсим вместе с пассажирами в рамках конкурсов и мастер-классов», – сказала Темникова.

По ее словам, самая необычная елка на территории метро уже установлена в вестибюле станции «Тургеневская» Калужско-Рижской линии – она выполнена из более 230 тысяч использованных билетов «Единый». Конструкция собрана вместе с партнерами столичной подземки – программой «Город».

«Планируем, что в следующем году, количество использованных за один день билетов, использованных при ее построении, в ней уменьшится. Хотели бы, чтобы пассажиры переходили на использование карты «Тройка». Это не только удобный, но и более экономный способ оплаты своего проезда. Эта елка будет установлена здесь до 15 января. Призываем пассажиров не отрывать билетики», – сказала Темникова.

Она добавила, что также в метрополитене планируется проведение конкурсов и мастер-классов, которые будут анонсированы в социальных сетях.

«Мы подготовили огромное количество подарков для наших пассажиров – брелоки, мягкие игрушки и много всего, что будем раздавать бесплатно. Традиционно мы запустим новогодние брендированные поезда, украшенные в рамках городской концепции. В общей сложности 15 поездов на всех линиях», – заключила Темникова.

Как провести зиму в Подмосковье>>