РИАМО - 14 дек. Полицейские задержали пятерых жителей Подмосковья, подозреваемых в незаконном отстреле девяти лосей на территории Ярославской области, сейчас предполагаемые браконьеры арестованы, сообщается на сайте УМВД России по Ярославской области.

В октябре в полицию поступило сообщение о незаконном отстреле пяти лосей в лесу неподалеку от деревень Хлудово и Василево Угличского района. В ноябре в трех километрах от деревни Юрино нашли останки еще четырех лосей. Во всех случаях животные были разделаны на месте отстрела. Предварительно общая сумма ущерба от действий браконьеров составила около 2,8 миллиона рублей. МВД возбудило уголовные дела по признакам незаконной охоты.

«В ходе организованного комплекса мероприятий, направленных на раскрытие преступлений, сотрудниками полиции установлены подозреваемые - пятеро жителей Московской области, не имевшие лицензий на отстрел лосей на территории данного района. Подозреваемые были задержаны, по ходатайству дознавателя судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

При обыске по месту проживания задержанных были обнаружены и изъяты останки животных, приборы для бесшумной стрельбы, тепловизоры, огнестрельное оружие и боеприпасы. Есть информация, что злоумышленники вели незаконную добычу животных в целях последующего сбыта.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Полицейские устанавливают причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений в Ярославской области. В соответствии с частью 2 статьи 258 УК РФ им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Свободная охота на лосей запрещена повсеместно. Отстрел этих животных допускается только по специальным разрешениям - лицензиям, выдаваемым управлениями охотничьего хозяйства.