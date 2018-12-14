РИАМО - 14 дек. Нелегальный цех по производству фальсифицированного алкоголя обнаружили полицейские в городском округе Дмитров, специалисты выявили свыше 77 тысяч бутылок готовой продукции, сообщается на сайте МВД РФ.

«Сотрудниками ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из Дмитровского округа выявлен цех по изготовлению фальсифицированной алкогольной продукции», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что нелегальное производство располагалось на территории промышленной зоны на улице Профессиональной. При осмотре помещений оперативники обнаружили две автоматические линии, более 77 тысяч бутылок готовой продукции, около 4 тысяч литров спирта, а также поддельные федеральные специальные марки.

Помимо этого, в цехе находились восемь уроженцев одной из стран Средней Азии, которые разливали алкоголь в антисанитарных условиях. Документы на право проживания и работы в России у них отсутствовали.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими задержан организатор незаконного производства – 30-летний уроженец ближнего зарубежья», – добавила Волк.

Возбуждено уголовное дело по статьям 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции» и 327.1 «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок». Подозреваемый заключен под стражу.

Деятельность цеха прекращена. Полиция проводит проверку для установления мест сбыта контрафактного алкоголя.