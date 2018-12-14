РИАМО - 14 дек. До конца 2021 года планируется завершить строительство четырех новых участков Большой кольцевой линии (БКЛ) метро с 15 станциями, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Возведение Большой кольцевой линии метро является одним из главных транспортных проектов на ближайшие годы. Именно здесь сейчас сконцентрированы основные силы и техника по строительству подземки. До конца 2021 года мы рассчитываем завершить строительство четырех новых участков», – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Глава Стройкомплекса пояснил, что в следующем году планируется запустить участок от станции «Нижегородская» до «Рубцовской», который до замыкания кольца будет общим с новой Некрасовской линией метро.

На юго-западе в 2020 году предусмотрен ввод трех станций от «Улицы Новаторов» до «Каховской», на западе Москвы к концу 2021 году будут завершены два участка от «Хорошевской» до «Проспекта Вернадского», добавил он.

«По сути, после запуска этих участков будет готов основной объем Большой кольцевой линии. Полностью замкнуть ее планируем к 2023 году. Протяженность БКЛ составит 70 километров. Ее станции будут интегрированы с радиальными ветками метро, железнодорожными направлениями и МЦК», – сказал Хуснуллин.

Финансирование строительства в полном объеме гарантировано утвержденной Адресно-инвестиционной программой, подчеркнул он.

Заместитель мэра напомнил, что первый участок БКЛ из пяти станций от «Петровского парка» до «Делового центра» мэр Москвы Сергей Собянин открыл в феврале 2018 года.