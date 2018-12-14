РИАМО - 14 дек. В столице задержали несовершеннолетнего, стрелявшего из пневматического ружья по трамваям на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

Ранее в полицию поступило сообщение от представителя одной из столичных транспортных организаций о повреждении стекол в семи трамваях, курсирующих на северо-востоке Москвы. Из-за чего в районе Бабушкинской в течение часа не ходили трамваи 17-го маршрута.

«Сотрудники уголовного розыска УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками ОДН ОМВД России по району Южное Медведково задержали 17-летнего москвича, подозреваемого в хулиганстве», – сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Юрий Титов.

Установлено, что молодой человек стрелял из пневматического пистолета в боковые стекла трамваев из хулиганских побуждений. Пистолет у него изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».