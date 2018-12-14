РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. Завод «ЗиО-Подольск» поставил первое оборудование для завода по термической переработке отходов в Воскресенский район Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) поставил первые узлы парового котла П-152 для первого завода по термической переработке твердых коммунальных отходов в энергию. На строительную площадку в Воскресенском районе Московской области поступила часть опорных металлоконструкций. В настоящее время на стройплощадке идет подготовка к началу монтажа котельной установки», – говорится в сообщении.

В поставку вошли первые четыре части из 18 основных колонн каркаса котла весом 18 тонн. Металлоконструкции поставили на площадку в срок согласно условиям договора. Дальнейшая поставка элементов котельного оборудования будет проходить в соответствии с графиком монтажа.

Всего в рамках заключенного в 2017 году договора для строящихся заводов по термической переработке отходов в энергию «ЗиО-Подольск» изготовит 35 тысяч тонн котельного оборудования. В том числе газоплотные панели топки котла, пароперегреватели, экономайзеры, трубопроводы, нагревательные элементы, металлоконструкции.

Заводы по переработке отходов строятся дочерними компаниями ООО «РТ-Инвест» АГК-1 и АГК-2 по технологии японско-швейцарской компании Hitachi Zosen INOVA. Это одна из приоритетных на текущий момент технологий в Европе с жесткими требованиями к экологическим параметрам работы оборудования.

Завод «ЗиО-Подольск» – один из крупнейших изготовителей подобного оборудования в стране. Предприятие уже имеет опыт производства для соответствующих объектов.