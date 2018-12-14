РИАМО – 14 дек. Роскачество подготовило рекомендации покупателям, как выбрать хорошее шампанское к новогоднему столу, при этом стоит помнить, что игристые винные напитки и классическое игристое вино – это не одно и то же, сообщает kp.ru.

В отечественных магазинах продается много так называемых игристых винных напитков, однако они не имеют отношения к классическому игристому вину. В бутылке винного напитка настоящие виноматериалы составляют только половину, остальное - это вода, ароматизаторы и красители. Брожение при производстве таких напитков заменяют искусственной газацией.

«Если вы хотите купить настоящее шампанское — читайте этикетку. Если надписи «игристое вино» или «российское шампанское» на основной этикетке нет, то на оборотной наклейке, скорее всего, будет: «винный напиток газированный», — говорится в сообщении.

Шампанское отечественного производства стоит от 300 рублей, в этой ценовой категории можно найти не самое плохое игристое. Это могут быть недорогие вина крупных производителей, располагающих большими площадями собственных виноградников – 3,3 тысячи гектаров, что весомо по мировым меркам.

Если покупатель хочет приобрести отечественное шампанское, на этикетке нужно найти надпись, что это вино защищенного географического указания и вино защищенного наименования места происхождения.

«Это значит, что конкретная бутылка вина произведена в конкретном регионе. Если надпись гласит: «Вино защищенного географического указания Кубань. Таманский полуостров», - значит, виноград для него был собран не где-нибудь на Кубани, а именно в границах субрегиона Таманский полуостров. Надпись ЗГУ можно найти не только на этикетке, но и на федеральной специальной марке, которая служит подтверждением уплаты льготного акциза на это вино (на вина из российского винограда он сейчас ниже, что помогает сделать вино более дешевым на полке)», — уточняется в сообщении.

Вина, сделанные по классическому методу из российского винограда, стоят от 1,5 тысяч рублей. Настоящее французское шампанское из Шампани, добродившее в бутылке, минимум в два раза дороже.

По данным исследования Роскачества, представление об игристых винах с содержанием сахара как о менее качественных не подтвердилось. Российским производителям удаются игристые полусухие и полусладкие вина из винограда мускатных сортов.

Как добавляется в материале, слово «выдержанное» на этикетке шампанского означает, что вино выдерживали не менее шести месяцев в емкости-акратофоре либо не менее девяти месяцев в бутылке. Термин «коллекционное» используется для вин, сделанных классическим методом и выдержанных в бутылке не менее двух лет.

Шампанское должно быть охлаждено до температуры плюс 6-9 градусов. Дорогие коллекционные сорта можно нагревать до плюс 10 градусов.