РИАМО - 14 дек. Нидерланды планируют реализовать на территории Подмосковья несколько проектов в области сельского хозяйства, возможность развития сотрудничества обсудили в пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев и чрезвычайный и полномочный посол королевства Нидерланды Рене Джонс-Бос.

«У нас практически все проекты взаимодействуют с голландскими поставщиками, и сейчас обсуждали возможность новых проектов, это теплицы по выращиванию зелени, есть определенные наметки в этом направлении», - сказал журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По словам министра, на встрече с делегацией Нидерландов обсуждались несколько вопросов сотрудничества в области сельского хозяйства. В частности, речь шла о защищенном грунте, птицеводстве, молочном животноводстве.

«Мы с коллегами из Голландии достаточно много и конструктивно взаимодействуем на протяжении многих лет. И очень приятно, что у них есть определенные интересы в развитии на территории нашего региона, локализации предприятий», - заключил министр.

Сотрудничество Московской области с Нидерландами развивается по разным направлениям: фармацевтическая продукция; оборудование и механические устройства; средства наземного транспорта; готовые продукты из зерна, злаков, муки, крахмала, молока и мучные кондитерские изделия; пластмассы и изделия из них; живые деревья; луковицы, клубни, корни, срезанные цветы и декоративная зелень.

Голландские компании одними из первых начали создавать свои предприятия в Московской области. На территории региона зарегистрировано более 50 компаний различного профиля с участием голландского капитала.