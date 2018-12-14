РИАМО - 14 дек. В следующем году на Московский областной молодежный форум «Я – гражданин Подмосковья» планируется пригласить студентов-иностранцев, сообщила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

«У нас на этом мероприятии (форум «Я – гражданин Подмосковья» в 2018 году - ред.) также был ректор МГИМО Анатолий Торкунов, который сказал, что было бы очень интересно привезти студентов, которые специализируются на России и живут заграницей, и дать возможность поучаствовать в этом форуме», – сказала Плещева.

Она отметила, что предполагается визит представителей из Польши и Германии.

«У Подмосковья, у каждой из территорий будет возможность рассказать не только регионам Центрального федерального округа, но и молодежи из других стран о том, чем они занимаются, обменяться опытом, подружиться, может быть, потом ездить друг к другу в гости. Это будет, мне кажется, хорошая история», – добавила Плещева.

Ранее она отметила, что в следующем году форум «Я – гражданин Подмосковья» пройдет в Волоколамске. В нем смогут принять участие представители регионов ЦФО.

Предыдущий Московский областной молодежный образовательный форум «Я – гражданин Подмосковья – 2018» прошел в Егорьевске с 9 по 29 июля, на нем выступили свыше 300 экспертов и спикеров. Всего в форуме приняло участие порядка 10 тысяч человек, еще более 2,5 тысячи посетили форум в День открытых дверей Московской области.