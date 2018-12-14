РИАМО - 14 дек. Столичные оперативники задержали семь членов организованной группы, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности с доходом более 30 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы московского главка МВД РФ.

Как уточняется в материале, используя счета подконтрольных фиктивных организаций, члены группы совершали незаконные банковские операции. Денежные средства, перечисленные клиентам на счета фирм-однодневок, обналичивались за вычетом 10%.

«Сотрудниками правоохранительных органов задержаны семь подозреваемых в возрасте от 20 до 52 лет. Проведено восемь обысков в жилищах и офисах подозреваемых, в ходе которых обнаружена и изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника, флеш-карты с электронным ключами и паролями к системе «Банк-клиент», а также другие предметы и документы», – отмечается в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Всем участникам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.