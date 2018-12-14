Не знаете, как создать себе праздничное настроение? Вдохновиться помогут интересные рецепты для праздничного стола, идеи для хендмэйд-подарков, игры, конкурсы и новогодние головоломки для всей семьи. РИАМО совместно с сетью книжных магазинов «Читай-город» выбрали книги, которые пригодятся в предновогодней подготовке.

Олеся Куприн «Новый год с акцентом»

© Сайт "Читай-город"

«С каким еще акцентом?» - спросите вы. А мы ответим, что с самым разным. С миндальным акцентом австрийского печенья, с медовым акцентом русских печатных пряников, со сдобным акцентом итальянского пандоро и насыщенным - ирландского мясного пирога. Новый год говорит на сотне языков и наречий, сулит новое счастье, богатство и непременную удачу. Кто-то съедает 12 виноградин за минуту до наступления праздника, кто-то готовит максимально длинную лапшу, которая обязательно подарит долгое здоровье, а Олеся Куприн просто накрывает чудесный стол для родных и близких, на котором замечательно соседствуют сельдь под шубой и жареный карп по-чешски, а австрийские талеры водят дружбу с шотландским кексом. Еще немного и звон бокалов заглушит спешные поздравления и пожелания и наступит самый-самый долгожданный праздник со всеми его чудесами и новым счастьем.

Совет из книги: цедру цитрусовых можно засушить за несколько месяцев до праздника. Потом сушеную цедру можно заварить кипятком и через некоторое время, предварительно отжав, добавить в выпечку.

Гудрун Шмитт «Любимое шитье к праздникам»

© Сайт "Читай-город"

Самое любимое занятие в преддверии зимних праздников - подготовка рукотворных подарков! Стильные, яркие игрушки и предметы праздничного декора, которые можно сшить из лоскутков хлопчатобумажной ткани, следуя мастер-классам и шаблонам из этой нарядной подарочной книги - идеальный вариант как для подарка друзьям и близким, так и для украшения дома или даже новогодней елки. А главное для того, чтобы провести нетерпеливое ожидание праздника ярко, тепло, весело и с пользой. Праздничная атмосфера и волшебство вам обеспечены!

Совет из книги: чтобы сделать домик из ткани, укрепленной флизелином, вырежьте отдельные детали (фасад, обратную сторону, боковые стороны и крышу). Вырежьте из фольги оконные стекла, а из искусственной кожи – оконные рамы.

Эмма Митчелл «Коротаем зиму»

© Сайт "Читай-город"

В книге «Коротаем зиму. Уютное руководство, как провести холодное время года» собрано очень много проектов, которые помогут вам прогнать зимнюю тоску: от утонченных серебряных ювелирных изделий, украшений из бумаги и вязаных митенок до букетов из осенних листьев, вкусных рецептов и дневников натуралиста.

Пошаговые инструкции и красивые фотографии, снятые в коттедже автора на Фенских болотах, помогут вам претворить в жизнь все проекты. Даже начинающие смогут испытать на себе то умиротворяющее благотворное воздействие, которое в зимние месяцы оказывает на человека рукоделие.

Совет из книги: вязание улучшает самочувствие, и этот эффект заметно усиливается, если вы вяжете в компании. Сделав всего пару рукавичек, вы можете снова ощутить, что стакан, скорее, наполовину полон. А еще скоротать время можно, делая простые ботанические зарисовки акварелью.

150 новогодних головоломок

© Сайт "Читай-город"

Эта замечательная новогодняя книга игр и головоломок поможет детям провести каникулы весело и празднично. Их ждут загадки и игры, тайные шифры, которые предстоит раскрыть, рисунки, которые нужно дорисовать, находилки, задачки, яркие наклейки и многое-многое другое!

Совет из книги: сыграйте в игру «Застывший снеговик». Для начала необходимо выбрать того, кто выполняет роль снеговика. Он «заморожен», а значит, остается неподвижным. Каждый должен стараться расшевелить снеговика. Трогать его нельзя, но можно шутить, корчить рожицы, танцевать. Игра заканчивается, если снеговик сдвинется с места или улыбнется.

Алексей Почивалов, Юлия Сергеева «Новогодняя сказка из пластилина»

© Сайт "Читай-город"

Как сделать не только сам праздник, но и ожидание Нового года незабываемым для ребенка? Предложить ему занятие, которое он любит, но с новогодним смыслом и колоритом! Все дети обожают лепить из пластилина!

Кроме того, это невероятно полезно для развития их креативности, вкуса и мелкой моторики пальцев.

Совет из книги: слепите вместе новогоднюю сказку. Простые фигуры как по мановению волшебной палочки в пальчиках вашего малыша превратятся в любимых героев сказок, сани, оленей, а главное, в Деда Мороза, который готовит подарки всем-всем детям! А потом из всего этого получится настоящий новогодний комикс.

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