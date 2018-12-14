РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. В подмосковном Подольске два дома-долгостроя в микрорайоне Красная горка планируют достроить к 2020 году, для этого застройщик привлечет кредитные средства, говорится в сообщении комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

Застройщик ООО «ГлавГрадоСтрой» на территории микрорайона Красная горка ввел в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома общей площадью 35 119,5 квадратных метров, в стадии строительства находятся два жилых дома общей площадью 47 880,69 квадратных метров и квартал пятиэтажных жилых домов общей площадью 10 734,39 квадратных метров. Также застройщик расселил пять жилых домов, осталось еще четыре дома и один жилой дом при долевом участии ООО «Диском». Задерживается ввод в эксплуатацию двух построенных поликлиник на 100 посещений в смену каждая в многоквартирных домах №№1А, 1Б на улице Садовая.

«Для ввода в эксплуатацию жилых домов со встроенными поликлиниками застройщик ООО «ГлавГрадоСтрой» проводит ряд мероприятий, в том числе занимается привлечением дополнительного финансирования (открытием кредитных линий). Реализация мероприятий и завершение строительства объектов запланированы до 2020 года», – говорится в сообщении.

Развитие застроенной территории микрорайона Красная горка в границах улиц Садовая, Колхозная, Щорса, Гражданская, Овражная, проспекта Ленина и границы города осуществляется застройщиками ООО «Диском» и ООО «ГлавГрадоСтрой». Объекты жилищного, социального, инженерного и коммунально-бытового назначения возводят в процентном соотношении: ООО «Диском» – 62,92 %, а ООО «ГлавГрадоСтрой» – 37,08 %.

Всего застройщики ООО «Диском» и ООО «ГлавГрадоСтрой» должны построить 19 многоквартирных жилых домов общей площадью 264 835,64 квадратных метра. В них планируют расселить жителей 35 аварийных, ветхих, а также попадающих в границы развиваемой территории многоквартирных жилых домов. Для жителей микрорайона ООО «Диском» должен по соцобременению построить детский сад на 340 мест на улице Колхозная, 10, и пристройку к средней общеобразовательной школе №11, где увеличат число обучающихся с 480 до 1334. ООО «ГлавГрадоСтрой» должен построить две встроенные поликлиники на 100 посещений в смену каждая в многоквартирных жилых домах №№1А, 1Б на улице Садовая.