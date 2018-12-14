РИАМО - 14 дек. Государственно-частное партнерство помогает реализовать планы по комплексному развитию Москвы, так, в настоящее время порядка 40% всех социальных объектов строятся в городе за счет инвесторов, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Задачи по комплексному развитию территорий и созданию комфортной городской среды, сформулированные мэром Москвы Сергеем Собяниным, реализуются при активном участии застройщиков. С 2011 года в столице построено более 550 социальных объектов, в том числе более 300 объектов образования и более 70 объектов здравоохранения. Отмечу, что 40% от этого объема возведено за счет инвесторов», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Заместитель мэра отметил, что большинство объектов, построенных инвесторами, впоследствии передается городу.

«Сегодня все жилые районы развиваются с учетом потребностей жителей. Строительство жилья невозможно без сопутствующей инфраструктуры, в первую очередь, детских садов, школ и больниц. Поэтому застройщики в городе комплексно развивают территории и закладывают в проекты возведение социальных объектов», – подчеркнул Хуснуллин.

По его мнению, привлечение инвесторов к строительству социальной инфраструктуры позволяет экономить бюджетные средства, которые направляются на решение вопросов градостроительного развития и обеспечение социальных выплат.