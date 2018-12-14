РИАМО - 14 дек. В 2019 году Московский областной молодежный форум «Я - гражданин Подмосковья» пройдет в Волоколамском районе, до этого площадка для проведения форума располагалась в Егорьевске, сообщила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.
«В этом году мы меняем площадку. Со следующего года форум будет проходить в Волоколамске», - сказала Плещева.
По ее словам, новая площадка форума будет больше.
Плещева отметила, что традиционно площадка для проведения форума располагалась в подмосковном Егорьевске.
Предыдущий Московский областной молодежный образовательный форум «Я - гражданин Подмосковья - 2018» прошел в Егорьевске с 9 по 29 июля, на нем выступили свыше 300 экспертов и спикеров. Всего в форуме приняло участие порядка 10 тысяч человек, еще более 2,5 тысячи посетили форум в День открытых дверей Московской области.
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