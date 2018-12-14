РИАМО - 14 дек. Молодежь из регионов Центрального федерального округа сможет принять участие в Московском областном молодежном форуме «Я - гражданин Подмосковья», который пройдет летом 2019 года, кампания по представлению форума в регионах начнется с января, сообщила министр правительства Подмосковья по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

«После приезда (на форум в 2018 году - ред.) уполномоченного представителя (президента РФ в ЦФО Игоря Щеголева - ред.), губернатором (Подмосковья Андреем Воробьевым – ред.) и полпредом было принято решение, что наш форум станет площадкой для молодежной политики регионов ЦФО. То есть с вами летом мы принимаем гостей из соседних регионов», - сказала Плещева.

Она отметила, что с января начнется кампания по представлению форума в регионах.

Предыдущий Московский областной молодежный образовательный форум «Я - гражданин Подмосковья - 2018» прошел в Егорьевске с 9 по 29 июля, на нем выступили свыше 300 экспертов и спикеров. Всего в форуме приняло участие порядка 10 тысяч человек, еще более 2,5 тысячи посетили форум в День открытых дверей Московской области.