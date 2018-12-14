РИАМО - 14 дек. В Москве задержан подозреваемый в убийстве сожительницы, которое произошло на северо-западе города в ноябре 2017 года, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, мужчина, находясь в квартире жилого дома на улице Туристской, в ходе конфликта нанес своей сожительнице смертельный удар тупым предметом по голове. После он расчленил тело и выбросил останки в Москву-реку», – сказала Иванова.

Благодаря совместной работе следователей и сотрудников столичного уголовного розыска установлен и задержан мужчина 1979 года рождения. Расследуется уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), добавила она.

В ближайшее время в отношении фигуранта будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.