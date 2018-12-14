РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 14 дек. С 15 по 31 декабря для жителей Ликино-Дулева будут работать пять елочных базаров, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«На территории городского округа Ликино-Дулево с 15 по 31 декабря начнут работать пять елочных базаров. Здесь все желающие смогут легально приобрести главные атрибуты новогоднего праздника – живую сосну или ель. В каждой торговой точке должны присутствовать информация о деятельности хозяйствующего субъекта и режиме работы, а также документация на продукцию», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, елочные базары расположены в Куровском, на улицах Пролетарка, «Куровской строительный двор»; Советская, 1А, магазин «Умелый»; Вокзальная, 14/96, Куровской городской рынок. А также в деревне Гора, 1б, «Куровской строительный двор»; деревне Анциферово, улица Лесная, 158, магазин «Терем».

Для удобства жителей Подмосковья места расположения всех елочных базаров в регионе отмечены на карте, опубликованной на сайте министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

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