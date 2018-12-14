РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 дек. В поселке Малаховка Люберец 15 декабря пройдут выборы уличных комитетов, на них приглашаются жители частного сектора, сообщается в Instagram-аккаунте территориального управления «Малаховка-Красково» городского округа Люберцы.

«Приглашаем жителей частного сектора поселка Малаховка 15 декабря на собрания граждан для выбора уличных комитетов. На собрания приглашена депутат совета депутатов городского округа Люберцы Мария Фомичева», – отмечается в сообщении.

В 11:00 начнется собрание на улице Кирова, у дома №10. Там жители улиц Кирова, Поперечная, Просечная, Февральская, Кировский проезд, Моновский проезд, Февральский тупик будут выбирать уличный комитет «Кировский».

В 12:00 начнется собрание на улице Сакко и Ванцетти, дом №1, у входа в МФЦ. Там жители улиц Комсомольская, Воровского, Новый проспект, Сакко и Ванцетти, Федорова, Школьная, Безымянный тупик, Железнодорожный тупик будут выбирать уличный комитет «Комсомольский».

В 13:00 состоится собрание на территории «Домиков у озера» на улице Набережная. Там жители улиц 1-я Дачная, 2-я Дачная, Лесхозная, Ломоносова, Набережная, Электрозаводская, Электропоселок, 1-й Дачный проезд, 2-й Дачный проезд; 1-й, 2-й, 3-й Ломоносовские проезды изберут уличный комитет «Заозерный».

Все интересующие вопросы по организации работы уличных комитетов в поселке можно задать по телефону: 8(495)501-11-68 или обратившись в кабинет №21 территориального отдела «Малаховка».