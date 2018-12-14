РИАМО - 14 дек. На Волгоградском проспекте в районе дома 44А, строение 1 завершаются работы по вывозу строительного мусора на месте демонтажа объекта самовольного строительства, говорится в сообщении пресс-службы Госинспекции по недвижимости.

Самострой в Печатниках появился в результате незаконной реконструкции здания и возведения пристройки общей площадью 693,2 квадратных метров без разрешительной документации.

«Вопрос о признании объекта самовольной постройкой и принятии мер по освобождению земельного участка рассмотрен в судебном порядке. Владельца торгового объекта обязали демонтировать незаконный объект и освободить территорию. В настоящее время осуществлен снос строения», – отмечается в материале.

При строительстве Восточного участка Третьего пересадочного контура на освобожденной территории планируется выход из станции метро «Текстильщики».