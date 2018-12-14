РИАМО - 14 дек. Пожарные ликвидировали возгорание общей площадью около 20 квадратных метров на кровле здания на Дубнинской улице в районе Восточное Дегунино, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

В 10:38 пятницы в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: улице Дубнинская, дом 52.

«По прибытии обнаружено и оперативно ликвидировано загорание на кровле реконструируемого здания, площадь пожара составила порядка 20 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало», – отмечается в материале.