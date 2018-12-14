РИАМО - 14 дек. Елку высотой 3,5 метра из использованных билетов «Единый» установили в вестибюле станции «Тургеневская» Калужской линии московского метро, передает в четверг корреспондент РИАМО.

«Давайте беречь природу вместе и пользоваться картой «Тройка». Эта елка сделана из 230 тысяч использованных бумажных билетов «Единый» – такое количество билетов только за один день выкидывают пассажиры после поездки в метро. По весу это сопоставимо с весом 16 трехметровых живых елей», – сообщается на стенде у конструкции.

Как добавляется на инфостенде, елка сделана из бумажных билетов, чтобы показать пассажирам, как важно заботиться об окружающей природе.

«А еще у нас есть конкурс: сделайте фото на фоне нашей елки, поставьте хештег #елкиподзащитойтройки и зарегистрируйтесь в программе лояльности карты «Тройка» – «Город» на gorodtroika.ru. В подарок победителям – именные карты «Тройка» с бонусами на счету», – уточняется на стенде.