РИАМО - 14 дек. На севере столицы задержали подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений мужчине, который впоследствии после госпитализации от полученных травм скончался, сообщил РИАМО в пятницу источник в правоохранительных органах.

Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, экзогенной интоксикацией нашли 10 декабря в одной из квартир по адресу: Москва, улица Михалковская, 5. Его срочно госпитализировали, но спустя несколько часов в больнице он скончался.

«Установлено, что 9 декабря в 14:00 неизвестный, находясь в квартире, <…> нанес указанные телесные повреждения гражданину, затем скрылся», – сказал собеседник агентства.

Подозреваемый был задержан 13 декабря по адресу: Москва, улица Паршина, дом 25, корпус 1. Им оказался безработный мужчина 1987 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве подтвердил факт задержания подозреваемого.