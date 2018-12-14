РИАМО - 14 дек. Черемушкинский суд Москвы арестовал подозреваемых в финансировании террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в РФ), сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«Черемушкинский суд арестовал Рамазанова, Саидову, Мусаева, Байсарова, Саадаева до 21 января. Бабан – под домашний арест до 21 января», – сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщали СМИ, с 2016 года указанными лицами было переведено более 38 миллионов рублей. Накануне ФСБ сообщила о раскрытии группировки, которая финансировала боевиков организаций ИГ и «Джабхат ан-Нусра» под видом благотворительности. Участники группы размещали реквизиты банковских карт и различных платежных инструментов в соцсетях и в интернет-мессенджерах, пользователей подвергали идеологической обработке.

Содействие террористической деятельности может наказываться лишением свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере от 300 до 700 тысяч рублей или пожизненным лишением свободы.