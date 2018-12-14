РИАМО - 14 дек. Для осуществления грузовых перевозок с 1 по 8 января необходимо заранее подать заявку, используя портал государственных услуг города Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения столицы.

«В течение праздничных дней оформление и выдача разовых пропусков для грузовиков происходить не будет. Документы можно подать только в электронном виде через портал», – говорится в сообщении.

В случае положительного решения о выдаче пропуска по результатам рассмотрения запроса, рекомендуется проверять сведения об оформленных пропусках, в частности государственные регистрационные знаки транспортных средств, период и зону действия, на официальном сайте мэра Москвы на странице департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в разделе «Услуги».

Как напоминается в материале, для грузового автотранспорта грузоподъемностью более одной тонны запрещено движение в дневное время в центральной части города, ограниченной Третьим транспортным кольцом.

Кроме того, для грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 12 тонн запрещены въезд и движение в дневное время по территории города Москвы, ограниченной МКАД.

Ограничения действуют с 6:00 до 22:00; с 1 мая по 1 октября по пятницам, субботам, воскресеньям, накануне нерабочих праздничных дней, по нерабочим праздничным дням с 6:00 до 24:00 и распространяются на весь грузовой автотранспорт, независимо от места его регистрации, формы собственности и целевого назначения. За нарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей.