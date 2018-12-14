РИАМО - 14 дек. В России могут вернуть штраф за превышение скорости на 10 километров в час, также прорабатывается вопрос об ужесточении наказания за езду с нечитаемыми номерами, за нарушение правил стоянки и остановки, пишет газета «Коммерсант».

Предложения по усилению наказаний за некоторые нарушения ПДД правительство РФ поручило подготовить МВД РФ и Минтрансу России.

«До 1 марта 2019 года МВД и Минтранс должны «представить предложения» по изменению КоАП в части введения штрафа за превышение скорости на 10–20 километров в час», – говорится в статье.

С 1 марта 2013 года превышение лимита менее чем на 20 километров в час не наказывалось. В 2014 году МВД России подготовило законопроект об отмене этого порога, но документ до Госдумы не дошел, уточняется в материале.

В декабре 2018 года заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов снова затронул эту тему на заседании комиссии по безопасности движения. После этого появилось поручение заместителя председателя правительства РФ Максима Акимова, который возглавляет правительственную комиссию по безопасности дорожного движения.

Превышение скорости на 20–40 километров в час – самое распространенное нарушение ПДД. Возвращение штрафа только в столице может принести 50 миллионов дополнительных штрафов ежегодно, что вдвое больше, чем за все нарушения ПДД.

По словам президента экспертного центра «Движение без опасности» Натальи Агре, скоростной порог разумно уменьшить в городах, особенно с учетом безопасности возле учебных заведений.

«А вот за городом, наоборот, можно подумать об увеличении скоростного режима», – добавляет Агре.

Тем не менее, по данным эксперта по безопасности движения Катерины Соловьевой, нет статистики, подтверждающей рост аварийности из-за превышения скорости на 10–20 километров в час.

Акимов также поручил МВД России, правительству Москвы до 1 февраля 2019 года представить предложения по усилению ответственности за превышение скорости, использование «подложных или нечитаемых» номеров, нарушение правил стоянки и остановки, уточняется в материале.

Последний раз штрафы за ПДД ужесточили в ноябре 2017 года – с 1,5 тысяч до 2,5 тысяч рублей. К примеру, вырос штраф за отказ пропустить пешехода.