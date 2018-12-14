РИАМО - 14 дек. В Москве в ресторане на улице Орджоникидзе мужчина нанес телесные повреждения четырем гражданам, по данному инциденту проводится проверка, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в том, что он сегодня ночью в ресторане на улице Орджоникидзе причинил телесные повреждения четверым гражданам», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному инциденту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.