РИАМО – 14 дек. В 2019 году минимальная розничная цена (МРЦ) бутылки шампанского в России может увеличиться до 202 рублей, то есть почти на четверть, сейчас МРЦ на бутылку шампанского составляет 164 рубля, пишет в пятницу газета «Известия».

«С 2019 года минимальная цена бутылки шампанского на полке в магазинах должна составлять 202 рубля. Организация (Ассоциация производителей игристых вин – ред.) делала расчеты с учетом повышения НДС с 18% до 20%, наценки розницы и оптового звена, размера акциза, стоимости сырья и общих производственных затрат», — говорится в статье.

Ассоциация направила эти расчеты в Минфин России. Сейчас ведомство прорабатывает вопрос изменения МРЦ на игристые вина.

«Последний раз правительство утвердило минимальную розничную цену (МРЦ) на шампанское в 2016 году. Тогда для потребителей она составила 164 рубля за бутылку. С тех пор цена не корректировалась, хотя МРЦ на водку и коньяк уже менялась в 2017 году. Более того, Минфин уже подготовил проект приказа, из которого следует, что эти минимумы вновь будут увеличены в конце 2018 года или начале 2019-го (на водку — до 215 рублей за 0,5 литра, коньяк — 388 рублей, бренди — 307 рублей)», — добавляется в материале.

По мнению главы центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадима Дробиза, более реальна минимальная розничная цена на шампанское в 180 рублей. Этот напиток не должен быть слишком доступным по цене. В то же время есть более дешевые варианты: винные газированные напитки.

«Государство собирает акциз и НДС на этапе производства напитков. Установление минимальных цен в оптовом и розничном звене с учетом наценки выполняет уже скорее социальную роль: правительство стремится сохранять ценовые минимумы на невысоком уровне», — отметил эксперт.

Средняя розничная цена на шампанское по России в декабре составила 511 рублей за бутылку, по сравнению с прошлым годом цифра практически не изменилась. Основные продажи приходятся на напитки, стоимость которых не превышает 800 рублей. Продажи игристого в декабре 2018 года выросли на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом почти треть оборота напитка в РФ приходится на отечественные продукты, тогда как на напитки из Италии приходится 5%, Франции — 3%.