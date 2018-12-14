РИАМО - 14 дек. Типография «Экстра М» в подмосковном Красногорске, которая является одной из крупнейших газетных типографий в России, предупредила клиентов, что с января 2019 года прекращает хозяйственную деятельность, пишет в пятницу газета «Ведомости».

В типографии «Экстра М» на Новорижском шоссе печатаются «Российская газета», «Культура», «Правда», «Гудок», «Ведомости», московская версия газеты Metro и другие издания.

«У «Экстра М» накопился долг перед банками в 2,6 миллиарда рублей – кредит компания брала у Промсвязьбанка, затем долг был передан в АвтоВАЗбанк. <…> Весной владелец типографии начал процесс ликвидации АО «Полиграфический комплекс «Экстра М», летом компания была признана банкротом», – отмечается в статье.

Типография принадлежит бывшему совладельцу Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву. Управляющий и представители Ананьева безуспешно пытались найти покупателя на типографию, а текущие заказы не позволяют типографии обслуживать долг. На этой неделе клиентов типографии предупредили о прекращении работы в январе следующего года.

Представитель Metro подтвердил «Ведомостям», что типография предупредила издание о своем закрытии и теперь Metro ищет другую типографию. Сами «Ведомости» планируют с января переехать в Московскую газетную типографию.