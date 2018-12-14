РИАМО - 14 дек. В столице на улице Гастелло отреставрируют деревянный дом с резным декором – уникальное здание начала ХХ века, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

«Мосгорнаследие выдало задание на разработку проектно-сметной документации по жилому деревянному дому на улице Гастелло в Сокольниках. По заказу собственника уникального здания с резным декором проектировщики разработают проект реставрации памятника архитектуры начала ХХ века», – говорится в сообщении.

Жилой дом М.А. Страхова – объект культурного наследия, построен в 1903–1906 годах, архитектор – Л.И. Лазовский.

Задания и разрешения на работы здесь не выдавались последние пять лет, уточняется в сообщении.

«Это небольшое владение на улице Гастелло трудно не заметить – оно выделяется в ансамбле общей застройки бывшей 3-й Сокольнической улицы своим замечательным резным декором. Есть несколько версий относительно того, кому оно могло принадлежать. По одной из них (подтвержденной документально), участком и застройкой владели братья-каменщики Иван и Матвей Страховы, по другой – дом был построен для велосипедного мастера Ивана Семеновича Родина», – отметил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он дополнил, что в 1970-е годы при реконструкции улицы большая часть ансамбля была утрачена. Усадьба лишилась деревянного трехэтажного флигеля, каретного сарая. Сейчас на участке располагается дом и ограда с воротами.

Глава Мосгорнаследия заявил, что специалисты изучат архивные документы, исследуют здание, пропишут в проекте инженерно-технические особенности объекта и будущие архитектурные и конструктивные решения.

«После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение подготовительных и реставрационных работ. Все работы на объекте будут проходить под контролем специалистов ведомства», – резюмируется в сообщении.