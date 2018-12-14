РИАМО - 14 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и посол Нидерландов в России Рене Джонс-Бос обсудили в пятницу вопросы дальнейшего сотрудничества, как в области экономики и инвестиций, так и в плане культурного и образовательного обмена.

«Очень приятно сегодня видеть наших партнеров из Нидерландов. Встречаемся мы в разных форматах, для нас это очень важно и приятно, потому что в области располагаются большое количество компаний, достаточно успешных. Я очень надеюсь, что сегодняшняя встреча позволит нам обсудить проблемы и вопросы. Очень надеюсь, что мы и дальше будем находить разные форматы общения. Сегодня госпожа Джонс-Бос сказала, что важно думать о культурном, образовательном обмене. Я думаю, что это очень хорошая идея», - сказал Воробьев.

В свою очередь, Джонс-Бос отметила, что Московская область предлагает много возможностей для голландского бизнеса.

«Эта неделя у меня посвящена Московской области. Я вообще много путешествую по России, во вторник я была в Мытищах. Там есть больница, которая давно работает с Нидерландами. И это очень хороший обмен. Я думаю, что в Московской области очень много возможностей, она растет очень быстро. Это один из самых инновационных и динамичных регионов. Существует очень много возможностей для сотрудничества. Приятно встретиться по общим темам, но для нас будет полезным, чтобы результаты были конкретными», - сказала Джонс-Бос.

Она также отметила успешное сотрудничество Подмосковья и голландских специалистов при проведении работ на полигоне твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе.

«Вы упомянули «Ядрово» – это действительно хороший пример оперативного взаимодействия между российскими и нидерландскими компаниями, которые работали очень эффективно. Давайте же работать дальше, чтобы таких примеров было больше. Большое спасибо за ваше время!» - сказала Джонс-Бос.

Сотрудничество Московской области с Нидерландами развивается по разным направлениям: фармацевтическая продукция; оборудование и механические устройства; средства наземного транспорта; готовые продукты из зерна, злаков, муки, крахмала, молока и мучные кондитерские изделия; пластмассы и изделия из них; живые деревья; луковицы, клубни, корни, срезанные цветы и декоративная зелень.

Голландские компании одними из первых начали создавать свои предприятия в Московской области. На территории региона зарегистрировано более 50 компаний различного профиля с участием голландского капитала.

В феврале 2016 года состоялась встреча губернатора Московской области Андрея Воробьева с послом Нидерландов в России Роном Я. П. М. ван Дартелом, а также с представителями голландских компаний, среди которых были KLM, Shell, FrieslandCampina и Philips. На встрече обсуждались вопросы экономического сотрудничества, в частности, в сферах науки, сельского хозяйства, транспорта и пищевой промышленности.

По итогам прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума в 2017 году встречи Воробьева с руководством компании Philips в России и СНГ было заключено соглашение о размещении производства медицинского оборудования под товарным знаком Philips на территории подмосковной Истры. Проект успешно реализован.

В июле 2017 года Воробьев провел рабочую встречу с послом Нидерландов в РФ Рене Джонс-Бос, а также с представителями голландского бизнеса.