РИАМО - 14 дек. Отель Holiday Inn Moscow Vinogradovo на севере Москвы продали структурам, аффилированным с группой Amtel, которая принадлежит семье предпринимателя Судхира Гупты, пишет газета «Ведомости».

«На сайте гостиницы написано, что ее владелец – АО «Отель Виноградово». Согласно ЕГРЮЛ в конце сентября 2018 года гендиректором компании стала Юлия Шорникова, которая занимает аналогичную должность в «Софт-проекте». Последний <…> владеет недвижимым комплексом на Коровинском шоссе, 10. По этому адресу расположена гостиница Holiday Inn Moscow Seligerskaya, которая входит в портфель Amtel Properties», – говорится в материале.

Четырехзвездочная гостиница Holiday Inn Moscow Vinogradovo на 154 номера находится в 4 километрах от МКАД по Дмитровскому шоссе. До осени этого года владельцем отеля была структура, связанная с бывшим сенатором от Воронежской области и депутатом Госдумы Николаем Ольшанским, уточняется в статье.

«Ольшанский в этом году занял 140-е место в рейтинге самых богатых россиян журнала Forbes с состоянием 750 миллионов долларов. До сентября АО «Отель Виноградово» находилось под управлением OOO «Азотинвест», владелец которого – супруга Ольшанского Раиса», – добавляется в материале.

Группа Amtel Properties строит недвижимость в России, Грузии, Белоруссии, на Украине. Владельцы компании – Судхир Гупта и его сын Даниэль. У компании есть и другие гостиницы – Hilton Garden Inn Moscow New Riga в Подмосковье, Hampton by Hilton в Москве и Минске, а также апарт-отель Citadines в Тбилиси.

Собственник Holiday Inn Vinogradovo давно хотел продать отель. По данным руководителя отдела гостиничного бизнеса и туризма Сushman & Wakefield Марины Смирновой, он хотел выручить с гостиницы около 400 миллионов рублей.

Гостиница загородного формата Holiday Inn Vinogradovo – один из первых брендированных отелей в России – открылась в 1998 году. Поблизости мало аналогов. Поэтому отель был популярен у туристов с небольшим бюджетом, а также для конференций, тренингов, свадеб, выпускных.

«Сегодня отель морально и физически устарел, потерял конкурентоспособность, и его обновление требует капитальных затрат», – рассказала руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL Татьяна Веллер.

К тому же отель не подходит для оздоровительного отдыха из-за близости к Москве, рядом нет водоемов и зеленых зон.

Кроме того, в текущем году заканчивается договор с оператором гостиницы, новый собственник может сменить бренд. В планах возможна реконструкция отеля.