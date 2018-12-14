РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 дек. В подмосковных Котельниках учитель начальных классов Павел Сысуев стал победителем конкурса «Педагог года-2018», он представит город на областном этапе, сообщил глава муниципалитета Андрей Булгаков в своем Instagram-аккаунте.

Финал городского конкурса прошел 13 декабря в ДК Котельников.

«Отличные выступления каждого финалиста конкурса «Педагог года-2018». Но, к сожалению, победитель должен быть один. И им стал Павел Сысуев, учитель школы №2. Он будет представлять город Котельники на областном конкурсе «Педагог года Подмосковья». От всей души поздравляю и желаю удачи на следующем этапе», – отметил Булгаков.

Глава также поблагодарил всех учителей, преподавателей и воспитателей, которые вкладывают часть себя в каждого ребенка и выполняют свою работу с полной самоотдачей.

«Каждый из вас талантлив и профессионален. Желаю всем нашим педагогам процветания и желания работать на будущее нашего города и страны в целом», – добавил Булгаков.