РИАМО - 14 дек. Опрошенные РИАМО автоэксперты положительно отнеслись к идее регулировать дорожное движение в Москве с помощью камер, однако не считают, что это существенно поможет в борьбе с пробками.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил добавить дорожным камерам в Москве функцию фиксации пробок для оптимизации трафика.

«Я думаю, что это хорошее и действенное предложение. Оно может помочь разгрузить улицы. Но в первую очередь нужно расширять автомобильные дороги. Любые другие меры могут помочь, но не так действенно», - сказал председатель региональной общественной организации «Московский городской союз автомобилистов» Андрей Куликов.

Заместитель председателя Московской областной организации «Всероссийское общество автомобилистов» Людмила Козлова отметила, что камеры с функцией фиксации заторов помогут специалистам лучше понимать ситуацию на дорогах.

«Если с технической точки зрения это возможно, то почему нет? От заторов сами камеры, конечно, не спасут, но если есть возможность получать объективную информацию из большого количества источников, то в любом случае это поможет проанализировать ситуацию, выявить закономерности, если они есть, или среагировать на сложившийся форс-мажор путем изменения интервалов работы светофоров», - сказала Козлова.