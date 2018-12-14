РИАМО - 14 дек. Свидетельства на получение жилищной субсидии по программе «Социальная ипотека» вручили более чем 40 медицинским работникам Московской области, сейчас в регионе всего работают 23 тысячи врачей, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Церемония вручения свидетельств состоялась в доме правительства Московской области. В ней приняла участие заместитель министра здравоохранения региона Елена Утемова.

«У нас очень яркое событие - сегодня мы вручаем сертификаты на социальную ипотеку. Это очень важно. Почему очень важно? Потому что это происходит, наверное, накануне Нового года. Очень радостно в новом году встречать этот праздник с мыслью, что у вас будет новый и уже собственный дом», - сказала Утемова.

Она отметила, что в Подмосковье проводят работу по трудоустройству новых кадров в сфере здравоохранения региона.

«В этом году нам удалось привлечь дополнительно 400 врачей. Это знаковая цифра. Сегодня в системе здравоохранения Подмосковья работают 23 тысячи врачей и 51 тысяча средних медицинских работников. Это огромная армия специалистов, которая в ежедневном режиме приходит на помощь нашим пациентам, спасая им жизнь», - добавила Утемова.

По ее словам, по программе социальной ипотеки в этом году более 230 медработников уже получили свидетельства.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года. С начала ее работы и до конца 2018 года свидетельства получат более 800 специалистов сферы здравоохранения Московской области.

В рамках реализуемой программы государство выплачивает первоначальный взнос и полную стоимость жилплощади по ипотеке, специалисту остается только гасить проценты по кредиту.

Наряду с «Социальной ипотекой», в Московской области также предусмотрены другие меры поддержки медиков: «Земский доктор» - для врачей и фельдшеров, пришедших работать в сельскую местность, а также так называемая «губернаторская доплата» в размере до 32 тысяч рублей для участковых врачей-педиатров, терапевтов и врачей общей практики.