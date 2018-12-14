РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 дек. Медицинское оборудование в новой поликлинике №4 в микрорайоне Гагарина Балашихи планируют установить до конца 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Строительство поликлиники в микрорайоне Гагарина на 600 посещений в смену начали в 2016 году. Площадь медицинского учреждения составляет около 9 тысяч квадратных метров.

«Мы планируем закончить работы по установке медицинского оборудования в новой поликлинике в микрорайоне Гагарина в Балашихе до конца 2018 года. На данном этапе практически все готово – осталось привести здание в порядок и подготовить его к приему первых пациентов», – сказала заместитель главного врача по поликлинической работе центральной районной больницы Александра Гнедина.

Она добавила, что поликлиника состоит из трех корпусов – пятиэтажного взрослого отделения, трехэтажного детского отделения и клинико-диагностического центра, где будут работать порядка 250 врачей – терапевты, педиатры, гастроэнтерологи, кардиологи, неврологи, физиотерапевты.

По словам заведующей поликлиникой №4 Елена Шинкаренко, с помощью современного оборудования в кабинете у офтальмолога пациент сможет получить весь комплекс исследований в день посещения.

«Кабинет лучевой диагностики укомплектуют двумя рентгеновскими аппаратами, флюорографом, аппаратами компьютерной и магнитно-резонансной томографии», – перечислила Шинкаренко.

Кроме того, она уточнила, что в доме №8 по улице Солнечной в микрорайоне Новый Свет появится филиал городской поликлиники №2, где будет принимать участковый врач-терапевт.

В новой поликлинике будут обслуживать жителей из микрорайонов Гагарина, Алексеевская роща, Лукино, Изумрудный, Янтарный и других. Всего свыше 25 тысяч человек.