РИАМО – 14 дек. Банк России аннулировал лицензию московского Рунэтбанка в связи с решением руководства кредитной организации о прекращении ее деятельности, сообщает в пятницу Газета.ru.

«Банк России информирует о принятом решении об аннулировании с 14 декабря 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «Акционерное общество «Рунэтбанк» АО «Рунэтбанк», регистрация №2829, Москва (приказ Банка России от 14 декабря 2018 года №ОД- 3205)», — говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Лицензия была аннулирована в связи с решением руководства банка о прекращении его деятельности.