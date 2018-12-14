РИАМО - 14 дек. Столичное правительство утвердило проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная», соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

ТПУ «Авиамоторная» расположится на площади 20,7 гектара в районе Лефортово Юго-Восточного округа и районов Перово и Соколиная гора Восточного округа столицы.

«Проектом планировки на территории разработки предлагается строительство многофункционального 3-23-этажного комплекса с торговым комплексом (продуктовый рынок, торговые галереи, рестораны и кафе), апартаментами, техническими помещениями, подземным паркингом и наземной парковкой», - говорится в документе.

Для развития транспортной инфраструктуры, в частности, предлагается реконструировать существующие съезды развязки на пересечении шоссе Энтузиастов с Казанским направлением МЖД с устройством проезжей части на три полосы движения. Также в проекте - строительство участка улично-дорожной сети для подъезда к существующей железнодорожной платформе «Новая». Переход по принципу «сухие ноги» свяжет платформу со станциями метро «Авиамоторная» Калининско-Солнцевской и Большой кольцевой линий.

Кроме того, проект планировки предусматривает создание подземных пешеходных переходов, совмещенных с северным выходом из будущей станции метро «Авиамоторная» БКЛ. Запланирована реконструкция участка Авиамоторной улицы со строительством обособленных перронов для пассажиров трамвая, реконструкция участка существующего трамвайного кольца у шоссе Энтузиастов и строительство конечной станции трамвайной линии.

Среди других мероприятий проекта - обустройство заездных карманов и остановочных пунктов для городского транспорта, создание парковочных мест, обустройство четырех светофорных объектов.