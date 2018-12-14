РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 дек. Торговый центр, расположенный на участке 19-го километра трассы «Москва – Нижний Новгород», возвели в Балашихе, объект получил заключение о соответствии, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

В двухэтажном здании на площади 27074 квадратных метров разместились торговые залы и павильоны, административные и вспомогательные помещения.

«Новому объекту выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Здание готовится к вводу в эксплуатацию», – сказал начальник надзорного ведомства Артур Гарибян.

Он добавил, что на объекте созданы все условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения. В рамках благоустройства оборудовано парковочное пространство для посетителей центра, обустроены места для отдыха.

«Застройщиком объекта выступает ООО «Торгово-логистический комплекс»», – уточняется в материале.