РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 дек. Торговый центр, расположенный на участке 19-го километра трассы «Москва – Нижний Новгород», возвели в Балашихе, объект получил заключение о соответствии, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.
В двухэтажном здании на площади 27074 квадратных метров разместились торговые залы и павильоны, административные и вспомогательные помещения.
«Новому объекту выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации. Здание готовится к вводу в эксплуатацию», – сказал начальник надзорного ведомства Артур Гарибян.
Он добавил, что на объекте созданы все условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения. В рамках благоустройства оборудовано парковочное пространство для посетителей центра, обустроены места для отдыха.
«Застройщиком объекта выступает ООО «Торгово-логистический комплекс»», – уточняется в материале.
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