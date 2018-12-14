РИАМО - 14 дек. В поселке Удельная Раменского района двое уроженцев Средней Азии обокрали местный магазин, угрожая сотруднице ножом, подозреваемые задержаны, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники вошли в помещение продуктового магазина, расположенного в поселке Удельная, и, угрожая сотруднице ножом, похитили денежные средства из кассы», – сказал сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Артем Куликов.

Подозреваемые задержаны. Ими оказались двое 22-летних уроженцев одной из республик Средней Азии. Полицейским удалось их задержать благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Им грозит лишение свободы до 15 лет.

Злоумышленники заключены под стражу.