РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 дек. Ранее судимый житель Подольска отказался расплачиваться за бутылку пива в универсаме на Гулевском проезде, мужчина угрожал продавцу ружьем, его задержали, сообщила «РИАМО в Подольске» старший инспектор группы по связям со СМИ УМВД России по городскому округу Дарья Рыбакова.

В Подольске 39-летний подвыпивший мужчина пришел в магазин на Гулевском проезде за бутылкой пива с ружьем. Он отказался оплачивать покупку, угрожая выстрелить. Злоумышленника удалось задержать по горячим следам.

«В дежурную часть 1 отдела полиции УМВД России по горокругу Подольск поступило заявление от директора продуктового магазина, расположенного на Гулевском проезде о том, что неизвестный, угрожая предметом, похожим на ружье, украл бутылку пива стоимостью 55 рублей. Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по горокругу в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан ранее судимый 39-летний местный житель», – сказала Рыбакова.

Она добавила, что задержанный владел оружием 12 калибра на законных основаниях как охотник.

«Следственным управлением УМВД России по городскому округу Подольск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 Уголовного кодекса («Разбой»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет», – подчеркнула собеседник агентства.