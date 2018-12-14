РИАМО - 14 дек. Столичная полиция разыскивает вора, который нанес ранение охраннику магазина на Снайперской улице, после чего украл из торговой точки продукты и скрылся, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«В 23:56 (13 декабря – ред.) в службу «02» поступило сообщение об открытом хищении по адресу: Снайперская улица, дом 9Б. По предварительным данным, неизвестный нанес охраннику магазина по указанному адресу ранение острым предметом, похитил продовольственные товары, после чего вместе с ними скрылся с места происшествия», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что охранника передали медикам для оказания помощи. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента, а также ведут поиск злоумышленника.